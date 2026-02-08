Pedullà distrugge Vanoli: “Suicidio calcistico. Trasmette una mentalità non vincente”

I cambi di Vanoli sono stati l'origine di un suicidio calcistico. La Fiorentina ha lasciato due punti che, alla fine, potrebbero rivelarsi pesantissimi nella lotta salvezza. La paura è stata trasmessa dall'allenatore: il pareggio del Torino è da imputare a Vanoli. Se vinci una partita ribaltando il punteggio, con un secondo tempo eccellente e con una squadra che ha sfruttato i propri punti di forza — come Solomon e un Kean tornato finalmente al gol — dimostrando la giusta mentalità, non puoi poi dire: 'la paura ci ha assalito'. La paura devi cercare di non trasmetterla tu. Nel momento in cui decidi di rinunciare a Solomon e giocare con una linea difensiva più bassa, ti consegni all'avversario, ed è esattamente quello che è successo. Mi sarei aspettato da Vanoli un'autocritica diversa. Sta trasmettendo alla squadra una mentalità non vincente.