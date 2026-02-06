Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha parlato della multa da 50mila euro ai nerazzurri per il lancio del petardo di un suo tifoso ad Audero durante la partita contro la Cremonese. Le sue parole, facendo un paragone con una vecchia multa presa proprio da tifosi della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Pedullà sulla multa all’Inter: “Vergogna! Uguale a quella viola con la Juve”
social
Pedullà sulla multa all’Inter: “Vergogna! Uguale a quella viola con la Juve”
Alfredo Pedullà non cista: il suo pensiero sulla multa da 50.000 euro fatta all'Inter per il lancio del petardo verso Audero
la Fiorentina ha avuto una multa da 50.000 euro per uno striscione dei suoi tifosi che fu offensivo nei confronti della Juventus. L'Inter ha avuto la stessa sanzione per il lancio dei petardi da parte di un Ultras. Anche un bambino delle elementari capirebbe che questa è una cosa folle. Queste cose le lasciano passare senza problemi, poi sono bravi a bloccare le trasferte dei tifosi, dove per colpa di pochi pagano tutti. E' una vergogna che il lancio di un petardo, che avrebbe potuto fare molto male ad Audero, riceve la stessa sanzione economica di uno striscione. La vergogna non conosce fine. Non hanno limiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA