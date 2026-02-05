FOTO – Paratici incontra Vanoli e i giocatori della Fiorentina per la prima volta

Viola News
Le immagini del primo incontro tra Paratici e i membri della squadra della Fiorentina
Dopo le parole in conferenza, Fabio Paratici è passato ai fatti. Il nuovo direttore sportivo viola ha raggiunto la squadra per il primo saluto ufficiale, conoscendo da vicino i giocatori e lo staff tecnico.

La Fiorentina ha diffuso le prime immagini dell’incontro: strette di mano, sorrisi e i primi scambi informali tra il nuovo ds, Vanoli e i membri della rosa viola. Immagini di seguito:

