Dopo le parole in conferenza, Fabio Paratici è passato ai fatti. Il nuovo direttore sportivo viola ha raggiunto la squadra per il primo saluto ufficiale, conoscendo da vicino i giocatori e lo staff tecnico.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Paratici incontra Vanoli e i giocatori della Fiorentina per la prima volta
social
FOTO – Paratici incontra Vanoli e i giocatori della Fiorentina per la prima volta
Le immagini del primo incontro tra Paratici e i membri della squadra della Fiorentina
La Fiorentina ha diffuso le prime immagini dell’incontro: strette di mano, sorrisi e i primi scambi informali tra il nuovo ds, Vanoli e i membri della rosa viola. Immagini di seguito:
© RIPRODUZIONE RISERVATA