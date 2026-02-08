Guetta e “Le responsabilità di Vanoli”

Da diversi decenni un allenatore di calcio non si limita alla sola tattica o alla tecnica, sempre ammesso che debba insegnare tecnicamente qualcosa a chi gioca in serie A quando spesso il suo livello da giocatore è stato inferiore a quello di chi dovrebbe addestrare. No, un allenatore dovrebbe entrare nella testa degli uomini che la società gli mette a disposizione, farli rendere al massimo delle loro potenzialità, dare una mentalità alla squadra che mette in campo e in panchina. Ecco, a me pare che dopo 14 gare il bilancio di Vanoli sia fortemente in rosso, al di là della miseria di un punto a partita. Perché se la Fiorentina perde o pareggia sempre nel finale come ieri col Torino il motivo va cercato nella scarsa consapevolezza delle proprie possibilità, dalla paura con cui si giocano gli ultimi fatali minuti. LEGGI TUTTO andando sufirenzedintorni.it