FOTO – Dodò si congratula e scherza con Kouadio: “Bravo Militao”

Dodò si congratula e scherzando ha accostato Kouadio addirittura al suo connazionale, difensore del Real Madrid

La Fiorentina ha annunciato oggi pomeriggio il rinnovo di contratto di uno dei suoi giovani più promettenti: Eddy Kouadio . Il difensore classe 2006 si lega ai colori gigliati per i prossimi quattro anni, con opzione fino al 2031 . Un accordo che testimonia la grande fiducia riposta dalla società nel potenziale, presente e futuro, di Kouadio .

E a congratularsi col ragazzo cresciuto nel settore giovanile ci ha pensato anche Dodò. Il terzino brasiliano scherzando lo ha accostato addirittura a un suo connazionale, difensore del Real Madrid: