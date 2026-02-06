La Fiorentina ha annunciato oggi pomeriggio il rinnovo di contratto di uno dei suoi giovani più promettenti: Eddy Kouadio. Il difensore classe 2006 si lega ai colori gigliati per i prossimi quattro anni, con opzione fino al 2031. Un accordo che testimonia la grande fiducia riposta dalla società nel potenziale, presente e futuro, di Kouadio.
che paragone!
FOTO – Dodò si congratula e scherza con Kouadio: “Bravo Militao”
Dodò si congratula e scherzando ha accostato Kouadio addirittura al suo connazionale, difensore del Real Madrid
E a congratularsi col ragazzo cresciuto nel settore giovanile ci ha pensato anche Dodò. Il terzino brasiliano scherzando lo ha accostato addirittura a un suo connazionale, difensore del Real Madrid:
"Congratulazioni Militao, ti voglio bene fratello" - ha scritto in una storia su Instagram a commento della notizia.
