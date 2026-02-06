Viola News
FOTO – Dodò si congratula e scherza con Kouadio: “Bravo Militao”

Dodò si congratula e scherzando ha accostato Kouadio addirittura al suo connazionale, difensore del Real Madrid
Redazione VN

La Fiorentina ha annunciato oggi pomeriggio il rinnovo di contratto di uno dei suoi giovani più promettenti: Eddy Kouadio. Il difensore classe 2006 si lega ai colori gigliati per i prossimi quattro anni, con opzione fino al 2031. Un accordo che testimonia la grande fiducia riposta dalla società nel potenziale, presente e futuro, di Kouadio.

E a congratularsi col ragazzo cresciuto nel settore giovanile ci ha pensato anche Dodò. Il terzino brasiliano scherzando lo ha accostato addirittura a un suo connazionale, difensore del Real Madrid:

"Congratulazioni Militao, ti voglio bene fratello" - ha scritto in una storia su Instagram a commento della notizia.

