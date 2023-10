La squadra di Italiano, in emergenza in difesa, ha bisogno dell'aiuto anche del colombiano. Sotto al post però, è arrivato il commento di Sabiri, giocatore che non ha avuto molta "fortuna" in maglia viola

Nella giornata di ieri, Yeery Mina ha postato una foto dove festeggiava il suo ritorno in campo con la Fiorentina.La squadra di Italiano, in emergenza in difesa, ha bisogno dell'aiuto anche del colombiano. Sotto al post però, è arrivato il commento di Sabiri, giocatore che non ha avuto molta "fortuna" in maglia viola: