Kean ed il tiro al bersaglio: una prova non proprio entusiasmante… (VIDEO)

Come si suol dire in questi casi, sta facendo il giro del web il video, diventato ormai virale, di Moise Kean oggi su uno dei campi del Viola Park. Il centravanti viola, al termine della sua presentazione alla stampa, si è cimentato davanti ai tifosi con alcuni tiri verso un enorme bersaglio, che ricalcava quello delle freccette. I tentativi dell'ex Juve, diciamo, non sono andati proprio benissimo e non solo perché il nuovo calciatore gigliato non è mai riuscito ad avvicinarsi al centro dell'obiettivo. L'attaccante, però, sempre via social, respinge gli sfottò e dice: "Era per far vincere i bambini (presenti vicino a Kean in campo, ndr), subito ad attaccare state, non vedete l'ora!"