La gallery social delle migliore immagini di Fiorentina-Signa: dallo stupore di Vanoli a Jimenez con il cappello di paglia

Redazione VN
Pellegrino

VIDEO - Pellegrino: "Bello segnare, ma come squadra ambiamo a obiettivi importanti"

La Fiorentina vince con il sorriso in occasione dell'amichevole casalinga contro il Signa 1914. Gli uomini di Vanoli hanno affrontato la squadra gialloblu, rievocando la prima storica partita del club viola risalente al settembre 1926. Qui di seguito vi proponiamo le migliori immagini della partita disputata questa mattina al Rocco B. Commisso Viola Park.

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BAGNO A RIPOLI ROCCA B COMMISSO VIOLA PARK AMICHEVOLE FIORENTINA VS SIGNA CALCIO

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