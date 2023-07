Abdelhamid Sabiri si è tagliato le vacanze per arrivare a Firenze in tempo per l'inizio del ritiro, e anche durante la sua villeggiatura a Mykonos, in Grecia, non perde tempo e si allena sotto il sole estivo, come ha voluto testimoniare attraverso le proprie storie su Insstagram. Il giocatore marocchino, acquistato dalla Fiorentina a gennaio per un paio di milioni dalla Sampdoria, è stato lasciato a Genova in prestito e si è lasciato male con la società blucerchiata.