Il centrocampista della Fiorentina nella lista dei nominati annunciata dalla CAF.
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C’è anche Oulai tra i candidati al premio di miglior giovane giocatore africano dell’anno. Ad annunciarlo è la Confederazione africana di calcio (CAF), che sul proprio account Instagram ufficiale ha pubblicato la lista dei nominati per lo Young Player of the Year maschile.
Una candidatura che porta sotto i riflettori il giovane centrocampista della Fiorentina e ne riconosce il potenziale nel panorama calcistico africano. Oulai è dunque in corsa per un riconoscimento dedicato ai talenti emergenti del continente.
Per il giocatore viola arriva così un motivo di soddisfazione mentre prosegue il suo percorso di crescita in Italia. Dopo il positivo ingresso nella ripresa contro il Sassuolo, la nomination della CAF aggiunge un altro segnale incoraggiante al suo momento.
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