"Verso Martina non ho nessun rancore perché so che era in buonafede. Owono è doppiamente colpevole perché è uscito fino a metà campo"

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Giancarlo Antognoni, intervistato da La Repubblica, ha commentato la tragica morte di Jesus De Miguel dopo lo scontro con il portiere dell’Andorra Jesus Owono, ricordando anche il grave incidente subito contro Silvano Martina durante Fiorentina-Genoa del 22 novembre 1981:

«L’intervento nei miei confronti fu pericoloso, mi colpì alla testa ma per fortuna non mi prese bene. Altrimenti non avrei potuto parlare oggi con voi. Morire in uno scontro di gioco è una follia, ai portieri dico: dovete calmarvi. Owono era a centrocampo, molto lontano dalla propria area. Poteva prenderlo per la maglia, spingerlo a terra, oppure lasciarlo andare. Doveva evitare uno scontro così pericoloso, certe uscite kamikaze sono troppo pericolose. Verso Martina non ho nessun rancore perché so che era in buonafede. Owono è doppiamente colpevole perché è uscito fino a metà campo. Io sono qui a raccontare quell’episodio. Jesus, no».
Antognoni

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