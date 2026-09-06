Njie ha mandato un messaggio ai tifosi attraverso i social
La tenerezza come unico battito emotivo… questa non è Serie A!
In casa Fiorentina regna una grande desolazione. Fabio Grosso è nel mirino della piazza e in 3 partite sono arrivati zero punti. Sui social, anche i giocatori viola hanno mostrato tutta la sofferenza per questo periodo complicato.
In questo caso è toccato a Njie, che all'esordio con la maglia viola, ha scritto questo sul proprio profilo Instagram: "Indossare questi colori per la prima volta è stato un vero onore. L'esito della gara non è quello che ci aspettavamo, ma lavoreremo per rialzarci più forti". Ecco il post:
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