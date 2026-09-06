In casa Fiorentina regna una grande desolazione. Fabio Grosso è nel mirino della piazza e in 3 partite sono arrivati zero punti. Sui social, anche i giocatori viola hanno mostrato tutta la sofferenza per questo periodo complicato.

In questo caso è toccato a Njie, che all'esordio con la maglia viola, ha scritto questo sul proprio profilo Instagram: "Indossare questi colori per la prima volta è stato un vero onore. L'esito della gara non è quello che ci aspettavamo, ma lavoreremo per rialzarci più forti". Ecco il post: