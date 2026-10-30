Primo gol in viola per Alieu Njie: lo svedese celebra la rete su Instagram ma avverte che serve lavorare di più per i tifosi.
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Alieu Njie ha trovato ieri il primo gol con la maglia della Fiorentina firmando il provvisorio 1-1. Lo svedese, con un post sul proprio profilo Instagram, ha voluto celebrare il traguardo ma ha anche ammesso che serve lavorare di più. Queste la didascalia.
Non il risultato che volevamo. Tutti noi insieme ai tifosi meritiamo di più. Ma ho segnato il primo gol con questa bellissima maglia
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