Mina: “Triste per lo 0-1, ma felice per l’esordio”. E Carlos Sanchez applaude

Il post del difensore che da oggi si propone come una alternativa in mezzo

Yerry Mina, difensore della Fiorentina, è riuscito finalmente ad esordire con la nuova maglia dopo che un infortunio patito in Nazionale lo aveva costretto ai box per la parte iniziale della stagione. Sul suo Instagram ha scritto: "Un po' triste per il risultato finale, ma felice per aver giocato i primi minuti con questa maglia. FORZA VIOLA". C'è anche il commento di Carlos Sanchez, colombiano come Mina ed ex centrocampista viola, che lascia le emoji dell'applauso.