Una bella notizia per Joao Mario e la sua compagna, che saranno presto genitori di una bambina. A svelare il sesso della futura figlia è stato proprio il terzino della Fiorentina, che ha condiviso nelle storie del profilo Instagram alcuni scatti del gender reveal.

Per Joao Mario si apre quindi un nuovo capitolo della vita fuori dal campo, con l'arrivo della prima figlia che accompagnerà il suo percorso anche lontano dal rettangolo verde. (QUI SOTTO IL POST PUBBLICATO DALLA COMPAGNA DEL CALCIATORE)