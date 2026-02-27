Viola News
FOTO – Il messaggio social di De Gea in vista degli ottavi di Conference League

Il messaggio social di David De Gea
Redazione VN

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha caricato l'ambiente in vista degli ottavi di Conference League. Sui social, lo spagnolo ha mandato un messaggio chiaro a tutto il gruppo viola. (LE DATE)

Con una storia Instagram ha spostato l'attenzione sulla competizione europea, dopo il brutto rischio di ieri sera. "Andiamo!" ha scritto l'ex Manchester United, dimostrando come la Fiorentina consideri la Conference League un obiettivo concreto. Ecco la foto:

