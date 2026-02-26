Sentite Boniek: “Sono pronto a prendere offese, ma lo Jagiellonia non perderà”

L'ex Juventus e Roma è sicuro sulla sfida del Franchi: lo Jagiellonia non perderà a Firenze

La Fiorentina questa sera ospita lo Jagiellonia per il ritorno dei play-off di Conference league. La squadra di Paolo Vanoli partirà dal 3-0 conquistato nella partita d'andata ma, i polacchi, se devono salutare l'Europa lo vogliono fare con una prestazione degna di nota. Infatti, anche Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca ed ex calciatore di Juventus e Roma, è più che convinto delle capacità della squadra guidata da Adrian Siemenec che potrà contare sul rientro di bomber Pululu .

L'ex conoscenza del calcio italiano, sul proprio profilo X, si è sbilanciato con il suo pronostico sulla sfida del Franchi tra Fiorentina e Jagiellonia in programma alle 18:45 scrivendo: "Oggi lo Jagiellonia non perderà la partita, segnatevelo. Sono pronto a ricevere offese" (QUI SOTTO IL POST)