FOTO – Il messaggio di Stefano Pioli sui social per tenere alta l’asticella

Inizia oggi la settimana che porta a Fiorentina-Napoli.Stefano Pioli aspetta i giocatori delle varie Nazionali e nel mentre, prova a disegnare la squadra anti Campioni d'Italia. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare al Viola Park Albert Gudmundsson per i controlli alla caviglia dopo l'infortunio in Islanda-Azerbaijan e da lì l'ex Milan capirà se sarà pronto per sabato.