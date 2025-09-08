Inizia oggi la settimana che porta a Fiorentina-Napoli.Stefano Pioli aspetta i giocatori delle varie Nazionali e nel mentre, prova a disegnare la squadra anti Campioni d'Italia. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare al Viola Park Albert Gudmundsson per i controlli alla caviglia dopo l'infortunio in Islanda-Azerbaijan e da lì l'ex Milan capirà se sarà pronto per sabato.
FOTO – Il messaggio di Stefano Pioli sui social per tenere alta l’asticella
Il messaggio social di Stefano Pioli
Intanto, sui proprio social, l'allenatore della Fiorentina ha mandato un messaggio chiaro ai propri tifosi: "Al lavoro durante la pausa". Parole chiare che vanno a sottolineare come Stefano Pioli voglia mantenere alta l'asticella in vista della sfida contro il Napoli. Ecco il posto:
