FOTO – Il messaggio di Stefano Pioli sui social per tenere alta l’asticella

Il messaggio social di Stefano Pioli
Redazione VN

Inizia oggi la settimana che porta a Fiorentina-Napoli.Stefano Pioli aspetta i giocatori delle varie Nazionali e nel mentre, prova a disegnare la squadra anti Campioni d'Italia. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare al Viola Park Albert Gudmundsson per i controlli alla caviglia dopo l'infortunio in Islanda-Azerbaijan e da lì l'ex Milan capirà se sarà pronto per sabato. 

Intanto, sui proprio social, l'allenatore della Fiorentina ha mandato un messaggio chiaro ai propri tifosi: "Al lavoro durante la pausa". Parole chiare che vanno a sottolineare come Stefano Pioli voglia mantenere alta l'asticella in vista della sfida contro il Napoli. Ecco il posto:

