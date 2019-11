FOTO – Ibra e la palla da baseball sui profili viola. Indizio o solo uno scherzo?

Uno scherzo social, per strappare una risata, o forse un indizio di mercato? L’opzione numero 1 è sicuramente la più accreditata, ma non è passata inosservata la palla da baseball pubblicata sul profilo Twitter della Fiorentina. Ai tempi del mercato 2.0, tutto è lecito. Poche ore prima infatti, Ibrahimovic si era congedato dai Los Angeles Galaxy con una dichiarazione in pieno stile Zlataniano “Ora tornate a guardare il baseball“. La Fiorentina ha più volte smentito l’interesse per lo svedese, che però adesso è libero di trovare una nuova squadra… Un indizio? Su Ibra rimbalzano le voci che lo accosterebbero a diverse squadre italiane: Inter, Milan, Bologna: la concorrenza è serrata.