Così su Instagram Radu Dragusin a seguito della vittoria dei viola contro il Venezia

Redazione VN
Copertina Brovarone Fiorentina

Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha pubblicato un post su Instagram a seguito della vittoria dei gigliati con il Venezia. Ecco la descrizione, mentre di seguito il post del difensore: "Questo è l’atteggiamento giusto. Continuiamo su questa strada. ⚜️".

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