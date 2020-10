FOTO – Ceccherini saluta la Fiorentina: “Da oggi avrete un tifoso in più”

Federico Ceccherini ha ufficialmente salutato Firenze per trasferirsi al Verona. Sul suo profilo Instagram, il difensore ha dedicato parole al miele per la sua esperienza fiorentina, conclusasi oggi dopo poco più di due anni:

Da oggi le nostre strade si dividono. Ringrazio la Fiorentina e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni per questa stagione. Un grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questi due anni. Da oggi avrete sicuramente un tifoso in più.