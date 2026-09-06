Dopo la sfida di ieri tra Fiorentina e Torino, Cristiano Biraghi ha voluto lasciare un messaggio speciale a Firenze. L’ex capitano viola, tornato al Franchi da avversario, ha pubblicato una storia su Instagram con una frase che sa di saluto e di affetto: “Separati da anni, uniti da un legame eterno”.

Poche parole, ma dal significato chiaro, rivolte a una città e a un ambiente che hanno rappresentato una parte importante della sua carriera. La partita di ieri gli ha dato l’occasione per tornare nuovamente al Franchi e Biraghi ha scelto i social per lasciare un pensiero a Firenze dopo il match.