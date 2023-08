Fiorentina Femminile, tra Cinotti ed il viola un legame… duraturo (FOTO)

Da buona toscana, anzi, fiorentina autentica (in tutti sensi), la fede calcistica di Norma Cinotti non poteva che essere quella viola. Da sempre, come scrive lei stessa su Instagram, pubblicando una foto di lei in versione bambina con un cappello ornato dal giglio simbolo della Fiorentina in bella vista. Non poteva essere così, del resto, per una calciatrice nata e cresciuta a Bagno a Ripoli e che ha iniziato la propria carriera di calciatrice proprio nel capoluogo toscano. Ricordiamo che Cinotti è arrivata alla Fiorentina Femminile un mese fa, in prestito dalla Roma.