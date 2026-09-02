Nicolò Fagioli ha salutato Mandragora, Gudmundsson e Kean dopo le loro cessioni
VIDEO VN - Qualità e incognite, un mercato difficile da decifrare
Fabio Paratici ha rivoluzionato la Fiorentina e tanti giocatori che erano stati protagonisti lo scorso anno hanno lasciato Firenze. Tra questi Moise Kean, Albert Gudmundsson e Rolando Mandragora.
Nicolò Fagioli, attraverso il proprio profilo Instagram, ha salutato i suoi ex compagni di squadra augurando loro buona fortuna:
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