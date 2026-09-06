Rolando Mandragora ha punto la Fiorentina come il più classico dei gol dell'ex. Nel match contro il Torino, la squadra di Abate ha raggiunto il pareggio grazie a un suo bellissimo sinistro dalla distanza.

L'ex Fiorentina è stato premiato come miglior giocatore della partita e sui social, i suoi compagni si sono congratulati con lui. Tra questi, c'è anche Niccolò Fortini che su Instagram ha pubblicato questa storia, che ha il sapore di doppia grande beffa: