Una beffa che ha il sapore anche di Fiorentina

Redazione VN
Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27

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Rolando Mandragora ha punto la Fiorentina come il più classico dei gol dell'ex. Nel match contro il Torino, la squadra di Abate ha raggiunto il pareggio grazie a un suo bellissimo sinistro dalla distanza.

L'ex Fiorentina è stato premiato come miglior giocatore della partita e sui social, i suoi compagni si sono congratulati con lui. Tra questi, c'è anche Niccolò Fortini che su Instagram ha pubblicato questa storia, che ha il sapore di doppia grande beffa:

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