Dodo dalla clinica romana col suo classico sorriso: “Intervento ok” (FOTO)

E' andata bene l'operazione al ginocchio destro di Dodo. Come tanti altri calciatori della Serie A e non solo, il giocatore brasiliano è stato operato dal Professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart e nei prossimi giorni rientrerà a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo. Intanto, l'ex Shakhtar ha condiviso su Instagram dal letto di ospedale un selfie, che lo vede disteso e con a pochi metri di distanza la moglie Amanda. "Intervento ok, grazie a Dio", ha scritto Dodo sulla foto, in cui, come al solito, sorride, nonostante comunque le difficoltà di questo momento della sua carriera.