Castrovilli, i sorrisi arrivano in famiglia: “It’s a boy”

Castrovilli e la moglie Rachele hanno organizzato il classico "Gender Reveal Party" per svelare il sesso del bambino in arrivo

Per Gaetano Castrovilli non è certo un periodo felice a livello professionale. L'estate è stata tormentata, con il trasferimento al Bournemouth saltato dopo le visite mediche e poi il rientro nella Fiorentina e il nuovo intervento. L'ex numero 10 viola (è passato alla 17) dovrà stare lontano dai campi per qualche tempo, ma almeno a livello familiare sta vivendo un momento bello, con la notizia di qualche settimana fa della gravidanza della moglie Rachele Risaliti. Ieri i due hanno organizzato l'ormai classico (tra i calciatori e non solo) "Gender Reveal Party" e hanno scoperto di aspettare un maschietto: "La nostra vita si è colorata d'azzurro. It's a boy" hanno scritto. Ecco la foto postata su instagram.