Il figlio di Joe Barone, Giuseppe, per i cento anni di storia della Fiorentina
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Per i cento anni di storia della Fiorentina, arrivano gli auguri anche del figlio di Joe Barone, Giuseppe, tramite un bellissimo post su Instagram. Queste le sue parole:
Cento anni non si contano: si vivono. Si vivono nelle vittorie, nelle sconfitte e in quella passione che a Firenze si tramanda di generazione in generazione. La Fiorentina non è solo una squadra: è identità, è appartenenza, è un amore che non ha bisogno di spiegazioni. Non sono nato tra queste strade, ma è qui che ho imparato cosa significa sentirsi a casa. Firenze è una città che sento mia e che porterò sempre con me. E con profondo orgoglio penso a mio padre, che ha avuto l’onore di lasciare la sua firma su questa storia. Buon 100° compleanno, Fiorentina. La storia continua. Forza Viola, sempre!
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