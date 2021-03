Amrabat si morde le mani: “Dispiaciuto di non poter giocare domani”

“Sono dispiaciuto di non poter giocare domani, in bocca al lupo ragazzi. Forti e uniti!!!”. Questo il messaggio che Sofyan Amrabat ha voluto lanciare su Instagram alla vigilia della delicata sfida contro il Benevento. Il centrocampista marocchino, come annunciato da Cesare Prandelli in sala stampa, non fa parte dei convocati viola per la trasferta in Campania. A frenarlo è il problema alla schiena che lo aveva costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco durante Fiorentina-Parma di domenica scorsa.