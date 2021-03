Prandelli su IG: “Per Kokorin problema dovuto ad una vecchia cicatrice”

A margine della classica conferenza stampa di vigilia, Cesare Prandelli ha risposto a qualche domanda arrivata dagli utenti Instagram del profilo ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Motivazioni per fare meglio? Motivazione deve essere massimale. La squadra deve essere unita dal primo all’ultimo minuto. La partità è difficile, ma c’è consapevolezza di fare bene. Gol subiti? Una volta passato in vantaggio devi avere l’umiltà di non prendere gol. Le squadra cambiano da un momento all’altro. Kokorin? E’ nella fase di recupero per il problema che purtroppo si sta trascinando su una vecchia cicatrice