Valcareggi: “A fine anno repulisti totale. Kokorin? Non capisco, ma sosteniamolo”

L’agente di mercato Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio:

Come si può non criticare la Fiorentina? Anche io sono d’accordo, ma a volte sento troppa cattiveria, sento ridere come se fosse un piacere. Parlo di alcune voci di opinione. Non posso sentire amici miei dire che Prandelli è bollito e inadeguato. Ma come si può? Continuo a sostenere che con Prandelli abbiamo cinque punti in più di quelli che dovremmo avere. Si parlava tanto dello Spezia, eppure allo Spezia abbiamo fatto 5 reti in due partite. Anche se su Italiano ho solo belle parole da spendere. A fine anno c’è da fare un repulisti totali, anche se tutti quelli che sono arrivati avevano un curriculum sufficiente. Sarà difficile convincermi del perché sia stato preso Kokorin, sono pronto ad ascoltare, ma adesso bisogna stargli vicino. Il pareggio col Parma, per come è arrivato, è oro. A Benevento per vincere? Certo, sempre per vincere. Anche a Napoli siamo andati per vincere, poi non ci è riuscito…