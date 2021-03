Fiorentina e Napoli pensano a De Zerbi, il Sassuolo lo tenta col rinnovo: il punto

Napoli e Fiorentina in particolare pensano a Roberto De Zerbi per il futuro, ci sono stati anche dei sondaggi dall’estero, ma a pensare soprattutto a lui è il Sassuolo. E dalla Gazzetta di Modena in edicola oggi arrivano delle novità importanti sul fronte rinnovo De Zerbi. Nei giorni scorsi infatti i dirigenti del Sassuolo avrebbero avuto un primo approccio informale con De Zerbi. Il tecnico, che per scelta ha firmato il rinnovo lo scorso anno per una sola stagione, ha il contratto in scadenza in estate. Per sua stessa ammissione, l’attuale ciclo si chiuderà a fine anno: sarà lui, Europa o meno, a iniziare un nuovo ciclo o le strade si separeranno? Al momento, secondo il quotidiano modenese, la soluzione più probabile è la permanenza dell’allenatore ex Palermo e Benevento sulla panchina del Sassuolo ma, naturalmente, in questo momento, non sono da escludere colpi di scena e sorprese. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sasol, è stato chiaro: per la società De Zerbi resta la prima scelta per il futuro, dunque la palla passa all’allenatore. La deadline è fissata a fine mese, dopodichè il Sassuolo, nel caso De Zerbi decidesse di non rinnovare, dovrà guardarsi attorno per iniziare a programmare partendo dal nuovo allenatore. La prima scelta, come vi abbiamo anticipato, è Vincenzo Italiano dello Spezia.

