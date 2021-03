In conferenza stampa, Cesare Prandelli, ha avuto modo di rispondere anche riguardo l’affollata infermeria viola. La Fiorentina infatti domani sarà ospite del Benevento e il tecnico di Orzinuovi spiega chi farà parte o meno della spedizione viola: “Infermeria? Abbiamo recuperato Castrovilli e Kouamè. Amrabat ha ancora qualche problema quindi è più no che sì. Quello più in difficoltà è sicuramente lui, adesso valuteremo, ma gli altri li abbiamo recuperati”