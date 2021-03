Benevento-Fiorentina, le probabili formazioni delle squadre

La Fiorentina sabato alle 18 si gioca una bella fetta di possibilità di uscire momentaneamente dalla lotta per non retrocedere. Al Vigorito andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza fra le due squadre che sono appaiate a quota 26 punti con il Torino terzultimo staccato di sei lunghezze ma con due gare da recuperare. Arbitro della partita sarà Giacomelli di Trieste

Le indicazioni dal campo

Tra oggi e domani possano arrivare buone notizie per mister Prandelli. Da Castrovilli a Kouame passando per Amrabat e Kokorin, tutti hanno continuato a lavorare in modo differenziato, con l’obiettivo di rientrare tra i convocati entro domani pomeriggio. La presenza di Castrovilli resta quella più incerta: anche se ha fatto evidenti progressi al momento l’ipotesi più rosea è che il giocatore possa partire dalla panchina. Amrabat, uscito anzitempo domenica per una fitta alla schiena anche oggi per precauzione ha continuato a svolgere una seduta individuale ma la sensazione è quella che possa recuperare per la gara di Benevento. Infine Kouame e Kokorin: per l’ivoriano non c’è la volontà di affrettare i tempi per evitare il rischio di ricadute molto più dannose. Situazione simile per il russo, che tornerà a disposizione per la sfida contro il Milan.

Il Benevento di Pippo Inzaghi potrà contare di nuovo su Pasquale Schiattarella. Il centrocampista è stato protagonista in negativo negli scorsi giorni per un brutto litigio in allenamento con il compagno Insigne. Il caso però è completamente rientrato e, con la Fiorentina, il tecnico Inzaghi schiererà il suo modulo preferito: il 4-3-2-1. Schiattarella prenderà il suo posto in cabina di regia mentre ancora ci sono un paio di ballottaggi: quello fra Lapadula e Gaich in attacco e fra Ionita e Insigne sulla trequarti

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Venuti (Malcuit) Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Importa, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita (Insigne), Caprari; Lapadula (Gaich)