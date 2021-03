Benevento-Fiorentina, i convocati viola: due recuperi importanti, fuori Amrabat

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati da mister Cesare Prandelli per la sfida in programma domani (ore 18:00) a Benevento contro la squadra di Filippo Inzaghi. Tornano a disposizione, come preannunciato, Kouamé e Castrovilli, mentre restano fuori Amrabat e Kokorin. Si rivede anche Ribery, fuori per squalifica nel match di domenica scorsa contro il Parma. Questo l’elenco completo in ordine alfabetico dei 22 giocatori viola che prenderanno parte alla trasferta:

Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kouamé, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Maxi Olivera, Pezzella, Pulgar, Ribery, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.