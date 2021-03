Pace fatta tra Insigne e Schiattarella. A disposizione con la Fiorentina

Pace fatta tra Roberto Insigne e Pasquale Schiattarella. Lo si legge su Ottopagine.it, sito vicino alle vicende del club campano. I due che non avevano preso parte alla trasferta di La Spezia, a causa di una lite avvenuta nel corso della rifinitura, si sono chiariti. Il chiarimento, si legge, è avvenuto subito e per dimostrarlo i due hanno scattato e postato una foto insieme per rassicurare tutto l’ambiente. Dopo essere stati puniti, entrambi hanno ripreso ad allenarsi al massimo e non vedono l’ora di mettersi a disposizione di Inzaghi per il match di sabato con la Fiorentina.