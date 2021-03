Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare il difficile presente della Fiorentina:

I viola sono una squadra che fatica a tenere alta la concentrazione per 90′. Non sono segnali belli, ma devo dire che in una situazione del genere, sena giocatori di qualità, è riuscita a fare tre reti. Cerchiamo di prendere le cose positive… Le reti subite sono segnali di paura. Una Fiorentina che si autolesiona da sola. Abbiamo la speranza dovuta ai risultati delle altre squadre. Senza questi mentalmente sarebbe ancora peggio. E’ subentrata la paura, ma come ti è entrata deve andare via. La scintilla c’era e c’è stata con lo Spezia, ma serviva continuità. Magari con un atteggiamento diverso ad Udine… Siamo molto superficiali, non riusciamo ad essere uniti. Siamo fragili. Callejon? non capisco come questo giocatore abbia fatto un dietrofront così. Come un giocatore possa non essere più quello di prima. Penso che chi lo veda in allenamento giudichi di conseguenza

“Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli” e il caso di Prandelli

