Sofyan Amrabat ha salutato in questi minuti l'Italia. Il centrocampista marocchino è in volo (con un aereo privato) da Pisa verso Manchester, dopo aver svolto stamattina le visite mediche nella città toscana. Per lui è tutto pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia dello United. Ecco il video ripreso dall'account Twitter di Fabrizio Romano.