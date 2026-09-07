Nelle ore convulse che hanno preceduto la scelta della Fiorentina di riaffidare la panchina a Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, diversi profili erano stati accostati al club di Commisso. Tra i nomi circolati con maggior insistenza figurava anche quello di Thiago Motta, rimasto libero dopo l'esperienza alla Juventus.

La smentita social dell'agente Canovi

Nelle ultime ore si erano rincorse indiscrezioni secondo cui il tecnico italo-brasiliano sarebbe stato il primissimo indiziato per la panchina viola e che la trattativa fosse tramontata a causa di una richiesta di ingaggio ritenuta troppo elevata da parte del suo entourage.

A fare definitiva chiarezza e a smentire seccamente la ricostruzione ci ha pensato direttamente l'agente dell'allenatore, Alessandro Canovi. Rispondendo ad un post su X che riportava la notizia, il procuratore ha voluto precisare la reale posizione del suo assistito: "Approfitto di questo post per dire che non siamo mai stati contattati, ERGO mai ricevuta una proposta salariale né, conseguentemente, mai prodotta una richiesta". Nessun no per questioni economiche, dunque, ma la semplice assenza di qualsiasi contatto ufficiale da parte della dirigenza gigliata prima della virata definitiva su Vanoli.