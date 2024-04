Turnover e il ritorno di Nzola. Le probabili scelte di Italiano per il Genoa

Un massiccio rimpasto di formazione è previsto per la sfida di domani contro il Genoa. Sono tante le valutazioni che farà Vincenzo Italiano, in vista del triplo impegno settimanale e soprattutto del ritorno dei quarti di Conference League contro il Viktoria Plzen. E allora - scrive La Nazione - davanti a Terracciano è previsto il ritorno di Kayode (ma spera in una maglia da titolare anche Faraoni) e Parisi sulle corsie esterne. Al centro tocca a Milenkovic-Ranieri, con Martinez Quarta a riposo, mentre a centrocampo si va verso il ritorno dal 1' di Maxime Lopez e Duncan. Out Arthur e Mandragora, anche se contro i cechi un posto in mediana sarà di Bonaventura.