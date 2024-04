Bonaventura riposa con il Genoa? Obiettivo Viktoria Plzen, il punto

Già ieri Bonaventura è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il forfait con il Viktoria Plzen, ma si punta ad averlo al top per il ritorno con i cechi

Tra oggi e domani mattina si capirà se Jack Bonaventura potrà essere utilizzato contro il Genoa. La botta rimediata a Torino contro la Juventus lo ha messo fuori causa per la gara di Plzen ma, scrive La Nazione, anche se fosse a disposizione difficilmente verrà schierato dal 1'. Ieri il centrocampista offensivo è tornato in gruppo e l'obiettivo è averlo al 100% per il ritorno dei quarti di Conference League al Franchi. In ogni caso, per lui è previsto solo uno spezzone di partita per riprendere il ritmo gara.