Baggio: “Un onore essere oggi a Firenze per il mio amato maestro”

Le parole del "Divin Codino", oggi a Firenze per l'inaugurazione di una piazza a Firenze, in onore del maestro buddista Daisaku Ikeda

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Baggio è arrivato nel pomeriggio di oggi a Firenze per l'inaugurazione di una piazza della città al maestro buddista, scomparso nel novembre 2023, Daisaku Ikeda. Tramite un post Instagram ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo riconoscimento. Ecco le sue parole: "È stato un onore e un grande piacere partecipare oggi all’inaugurazione della piazza di Sesto Fiorentino, in onore del mio amato maestro Daisaku Ikeda. Un infinito ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato affinché il sensei ricevesse questo speciale riconoscimento! Che piacere incontrare il mio adorato amico Maurizio Boldrini, che per primo mi ha fatto l’immenso regalo di avvicinarmi al buddismo, oltre che a tutti i nostri compagni di fede"