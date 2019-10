Sconcerti: “Gasperini dovrebbe ricordarsi suoi errori. Pedro? La Fiorentina faccia chiarezza”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:

Pressioni su Chiesa? Gasperini dovrebbe ricordarsi alcune sue espulsioni, non è nella posizione di attaccare così un ragazzo di vent’anni, era inevitabile che segnasse il percorso di ragazzo. Dobbiamo smettere di parlarne, perchè si difende un colpevole non un innocente come lo è Federico. Colpi di mercato? Amrabat del Verona mi piace molto, è un investimento importante, ma come è successo con Tonali, non possiamo permetterci di aspettare di vedere veramente il suo valore. Pedro? I tempi da cui è arrivato permettono una completa preparazione, la Fiorentina deve fare chiarezza, il potenziamento si fa anche giocando non solo in palestra. Un giocatore non può essere indietro a 22 anni. Europa possibile? Bisogna evitare dei piccoli rallentamenti come contro il Brescia, con la Lazio servirà vincere per poter sognare.