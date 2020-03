Il racconto: “Quella volta che andai a sbattere contro Ujfalusi, sembrava un muro”

Matteo Vitaioli e Aldo Junior Simoncini sono due leggende della nazionale di calcio sanmarinese. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio hanno raccontato alcuni aneddoti interessanti della loro carriera, molti i grandi calciatori affrontati nel corso delle numerose amichevoli internazionali:

Quando siamo sotto di due o tre gol non possiamo permetterci di mollare: a quei livelli gli avversari affondano il coltello quanto più possono. A fine carriera un gol contro di noi vale quanto un gol al Brasile. Le prime volte da ragazzo ti senti scaraventato in un’altra dimensione. Ricordo che avevo 17 anni e affrontavamo la Repubblica Ceca: feci un contrasto con Ujfalusi, che all’epoca giocava nella Fiorentina. Sbattei per terra e mi sembrò di essere rimbalzato contro un muro. Poi con il passare degli anni ci fai l’abitudine e ti acclimati, all’inizio è scioccante.