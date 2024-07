Galli: “Palladino, esci dal guscio. Firenze non fa sconti. Kean? Testa al campo”

A Monza le pressioni erano minori. Avere poi alle spalle un dirigente come Galliani, aiuta. Ha fatto un anno e mezzo 'coperto' e coccolato in ogni modo. Firenze è una piazza piena di pressione anche quando vinci 4-0. Deve capire, innanzitutto, che non si trova più nel guscio di protezione di Galliani. Sono curioso di vedere se sarà in grado di trasmettere ai giocatori e alla piazza il suo entusiasmo e le sue idee. Serve anche inventiva e lucidità nel superare i momenti della stagione più complicati. Kean? In media ha fatto bene 1 stagione su 5. Però è un ragazzo che ha fatto vedere qualità. Oggi, Firenze è la piazza per capire cosa vuol fare da grande. Per il mestiere che fa, deve capire che, prima diruto, viene il sacrificio nel rettangolo verde. La Fiorentina può essere il suo trampolino per tonare in Nazionale; d'altronde, là davanti gli Azzurri non se la passano granché. Ha fisico, tecnica e forza. Se il campo non sarà una priorità, sarà un fallimento per tutti.