Duncan: “Arrivato a Firenze grazie a Commisso, il mio idolo è Messi. Koffi è incredibile…”

Bobby Duncan, giovane attaccante della Fiorentina Primavera ha parlato ai microfoni di ViolaNation.com, vi riportiamo le dichiarazioni più interessanti:

La mia esperienza a Firenze sta andando bene. Mi piace molto Piazza Ferrucci, mi sento come a casa quando la vedo. La gente inizia a riconoscermi: mi fermano e mi chiedono di fare una foto, i fiorentini sono davvero gentili. La vita qui a Firenze è fantastica, il mio ristorante preferito è un locale di cucina asiatica. I miei idoli di infanzia sono Luis Suarez e Leo Messi. Gerrard (suo cugino n.d.r) fa il tifo per la squadra viola e per me. Nel tempo libero mi piace visitare la città. Ho scelto la Fiorentina a causa di Commisso, la nuova proprietà sogna di vincere trofei in futuro e ciò combacia con le mie grandi ambizioni. Il professor Vergine ha creduto molto in me, spero di poter ripagare la sua fiducia. Mi mancano i miei genitori ma spesso vengono a trovarmi a Firenze, avendo vissuto per 10 anni in Spagna da bambino riesco ad adattarmi velocemente a tutto. Tra i compagni di squadra mi ha particolarmente impressionato Christian Koffi, è davvero forte e possiede un potenziale incredibile.