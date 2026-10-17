Il giornalista Alessio Lamanna di CalcioComo.it è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando della sfida tra Fiorentina e Como:

Douvikas sarà una scelta obbligata per via delle assenze di Kean e Diao, l’italiano è l’unica alternativa a Douvikas. Probabilmente Fabregas avrebbe desiderato anche una terza punta. Anche Diao ha un ruolo unico perché è l’unico addetto all’attacco della profondità, quindi due assenze importanti.

I dubbi in trequarti

Ci sono molti dubbi sulla trequarti: Baturina ha un posto sicuro, Nico Paz, per valore tecnico dovrebbe essere titolare, ma non è così sicuro. È tanto che non riposa, viene anche da un viaggio intercontinentale. Ci sono Paz, Liberali, Caqueret, Ricci, Addai e Rodriguez, in 6 per due maglie.

Sconfitta in Champions

La sconfitta è stata accolta con relativa tranquillità, qualche critica c’è stata alle scelte di Fabregas, ma ci si rende anche conto che, in un girone di Champions di otto partite iniziato con una vittoria contro il Lipsia, forse la partita, non dico sacrificabile, però la partita in cui provare a fare qualcosa di diverso, mettere alla prova qualcuno, era proprio quella di Rotterdam.

Probabili titolari

Butez si riprenderà il suo posto in porta, sulla mediana Milla e Da Cunha, in difesa Alex Valle, Couto e al centro teniamo una piccola percentuale per Kempf, anche se i favoriti rimangono Chalobah e Ramon.

Il punto debole

La difficoltà maggiore di questo Como è riuscire a far male contro le squadre che hanno una difesa schierata, c’è una difficoltà a bucare per riuscire a far male