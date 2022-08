Bucchioni: “ACF sta lavorando su Barak. Jovic mi ricorda Gerd Muller”

Bucchioni poi prosegue parlando anche di Kouamé: "E' migliorato molto, forse gli ha fatto bene l'anno passato all'estero. Di sicuro ha imparato i meccanismi del calcio di Italiano. Il ragionamento, molto audace, è stato fatto per non rischiare Nico Gonzalez in vista della gara decisiva contro il Twente. Centrocampista dal mercato? La Fiorentina sta lavorando su Barak, lo confermo. Italiano vuole un rinforzo in quella zona del campo. Jovic? Va riattivato, come dice Italiano, ma le qualità ci sono. Un gol come quello segnato contro la Cremonese ti riporta in pace con te stesso. Mi ricorda Gerd Muller".