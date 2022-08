Scatto Barak, c’è anche lui in corsa. E poi? Il debutto parla chiaro: serve altro

Altri 16 giorni di mercato prima del gong finale. Per la Fiorentina, così come per tutte le altre società di Serie A. Non sarebbero pochi se non fosse - piccolo dettaglio - che da qua al 1° settembre i viola dovranno affrontare ben cinque gare, tra cui l'importantissimo play-off contro il Twente ed il primo big match in campionato contro il Napoli. E se al quadro dei prossimi impegni aggiungiamo le sbavature (solo in parte fisiologiche) viste durante la gara contro la Cremonese, si capisce bene quanto la Fiorentina abbia bisogno di qualche sicurezza in più dal mercato. Nei tempi e nei modi più consoni ai ritmi di una squadra che nelle prossime settimane si giocherà una fetta per niente banale della propria stagione. In mezzo al campo il cerchio sembra essersi ristretto a due nomi: Antonin Barak e Nedim Bajram, con il primo al momento in leggero vantaggio sul jolly offensivo dell'Empoli.