Verso il Twente: Igor ed un altro viola in forte dubbio. Ma tornerà Gonzalez

Il problema muscolare accusato a Siviglia nell'amichevole contro il Betis ha rallentato la crescita fisica di Nico Gonzalez in quest'ultima settimana e forse anche per questo, in previsione del match contro il Twente, Vincenzo Italiano ha preferito risparmiarlo contro la Cremonese di Alvini. In altre parole, il tecnico viola lo vuole al 100% per quello che rappresenta il primo crocevia della stagione gigliata. Dunque l'argentino, con grande probabilità, si riprenderà il suo posto da titolare come attaccante destro nel tridente della Fiorentina contro gli olandesi nel preliminare di Conference League. Chi, invece, dovrà aspettare quasi sicuramente Empoli per il proprio debutto ufficiale in stagione è Igor, ancora alle prese con l'affaticamento muscolare che ne ha decretato l'esclusione dalla gara con i grigiorossi. Anche Szymon Zurkowski è in dubbio per giovedì: domenica sera è uscito dal terreno del Franchi acciaccato, per colpa di una botta.